Za zapošljavanje bivših radnika Koksare d.o.o. Lukavac u stečaju pokrenute su konkretne aktivnosti, a u ovaj proces uključeni su Kantonalna privredna komora Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede TK i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno, cilj aktivnosti je pružiti podršku u procesu zapošljavanja bivših radnika ovog privrednog društva, koje je početkom 2026. godine prestalo sa radom. Tim povodom objavljena je lista zanimanja raspoloživih radnika, kao i upitnik za iskazivanje interesa za posredovanje u zapošljavanju.

Poziv je upućen poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem radne snage, da u što kraćem roku popune prijavni obrazac sa informacijama o zanimanjima i broju radnika koji su im potrebni. Na osnovu dostavljenih podataka, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona moći će posredovati u zapošljavanju bivših radnika Koksare.

Popunjen prijavni obrazac zainteresovani mogu dostaviti putem e-mail adrese [email protected].

Više informacija dostupno je u pozivu i pratećoj dokumentaciji koju su objavili organizatori ove aktivnosti.