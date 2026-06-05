Koksara Lukavac ni u drugom pokušaju prodaje nije dobila kupca, jer na ročištu za prodaju nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je po početnoj cijeni od oko 119,7 miliona KM, ali ponuda nije pristigla. Zbog toga slijedi treći, ujedno i posljednji pokušaj prodaje Koksare kao pravnog lica.

Koksara Lukavac nalazi se u stečaju, a raniji pokušaji pronalaska kupca nisu dali rezultat. Na prethodnom ročištu početna cijena iznosila je oko 150,5 miliona KM, dok je u drugom pokušaju cijena bila snižena.

Kako je za BHRT rekao stečajni upravnik Almir Bajrić, naredni javni oglas bit će treći i posljednji pokušaj prodaje Koksare kao pravnog lica. Ukoliko ni tada ne bude zainteresovanih kupaca, uslijedit će promjena modela prodaje i prodaja pojedinačnih fabrika unutar Koksare.

Sudbina fabrike važna je za radnike, povjerioce i lokalnu privredu, jer je riječ o jednom od najznačajnijih industrijskih kapaciteta u Lukavcu.

Prema pisanju BHRT-a, naredni koraci u stečajnom postupku zavisit će od ishoda trećeg pokušaja prodaje.