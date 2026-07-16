Koksara Lukavac ostala bez kupca, kompleks će se dijeliti na cjeline

Na posljednji javni poziv za prodaju Koksare Lukavac nije pristigla nijedna ponuda. Odbor povjerilaca sada razmatra prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina.

Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv, koji je bio otvoren do 7. jula, nije pristigla nijedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku.

Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da je među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina.

Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno.

Prodaja Koksare Lukavac prelazi na novi model

Svaka fabrika trebala bi biti ponuđena kao posebna proizvodna cjelina, ali će zainteresovani investitori moći kupiti više fabrika. Time bi postojao i način da jedan kupac preuzme kompletan kompleks, ali kroz nekoliko odvojenih postupaka.

Odbor povjerilaca odredit će i početne cijene za svaku cjelinu, koje će biti prilagođene novom načinu prodaje.

Bajrić je naveo da su i ranije postojali investitori zainteresovani za pojedinačne fabrike, zbog čega se očekuje da bi odvojena prodaja mogla privući više kupaca nego pokušaj prodaje cijelog preduzeća.

Posljednji neuspješni javni poziv značio je kraj pokušaja da prodaja Koksare Lukavac bude provedena kao prodaja jednog pravnog lica. Dalji tok stečajnog postupka zavisit će od odluke Odbora povjerilaca i interesa investitora za pojedine dijelove kompleksa.