Bez ponuda za kupovinu Koksare, radnicima osigurane plate

Danas je u Općinskom sudu u Tuzli održano drugo ročište, na kojem su se prezentovale ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu lukavačke Koksare d.o.o. u stečaju.

Ročište je zakazano za 13:00 sati, ali do tada nije zaprimljena nijedna ponuda za kupovinu Koksare, ili uplaćen depozit za učešće u prodaji imovine. Imovina Koksare procijenjena je na više stotina miliona KM, ali je početna ponuda iznosila oko 150 miliona KM.

Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksare, naveo je kako je bilo nekoliko zainteresovanih upita od strane brojnih kompanija, ali bez prijava.

Sredinom maja trebalo bi da bude održana sjednica Odbora povjerilaca, na kojoj će se razmatrati naredni koraci. Očekuje se raspisivanje novog oglasa za prodaju, dok za sada nije poznato da li će cijena biti veća ili manja od dosadašnje.

“Također, danas je data saglasnost na prvu djelimičnu diobu isplate potraživanja radnika, te se može konstatovati da će isplata radnicima biti do kraja maja, iznos koji se raspodjeluje je oko 2 miliona KM.” navodi Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksare.

Iznos je vezan za isplatu plata i izmirivanje otpremnina i drugih dugovanja.

Bajrić se dotakao i toga da je do sada zaposleno oko 150 bivših radnika Koksare, a velika većina njih kroz projekat Vlade TK i drugih poslodavaca iz kantona.