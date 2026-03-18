Koksara pred zastupnicima, SDP traži tematsku sjednicu Skupštine TK

Koksara bi se 27. marta ponovo mogla naći u fokusu kantonalne javnosti, jer je za narednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona pokrenuta inicijativa da se razmatra stanje u ovom ugašenom industrijskom gigantu.

Klub poslanika SDP-a u Skupštini TK saopćio je na današnjoj press konferenciji da je inicijativa za sazivanje tematske sjednice podnesena u skladu s poslovnikom i uz potpise 12 poslanika, među kojima su i predstavnici opozicije. Kako su naveli, očekuju da se o stanju u Koksari izjasne predstavnici kantonalne vlade, resornog ministarstva, uprave preduzeća, ali i stečajni upravnik, odnosno svi oni koji su u proteklim godinama upravljali ovim sistemom.

U SDP-u smatraju da javnost mora dobiti odgovore na ključna pitanja, prije svega kako je došlo do gubitka državnog kapitala, ko je donosio odluke koje su dovele do gašenja kompanije i kakva je sudbina imovine stvarane decenijama radom brojnih generacija radnika. Posebno su ukazali i na sumnje koje se odnose na moguće fiktivne ili višestruko preplaćene ugovore.

Zastupnik SDP-a u Skupštini TK Dževad Hadžić poručio je da je cilj tematske sjednice rasvijetliti okolnosti koje su pratile urušavanje nekadašnjeg industrijskog giganta. Prema njegovim riječima, postoje informacije da je u vrijeme promjene skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu određeni broj ljudi, koji su direktno ili indirektno bili uključeni u formiranje većina, imao ugovore u Koksno-hemijskom kombinatu vrijedne nekoliko miliona maraka.

Iz SDP-a su zatražili i prisustvo predstavnika federalnog nivoa vlasti, uključujući resorna ministarstva i pravobranilaštvo. Ipak, ističu da je ključna upravljačka odgovornost za Koksaru, GIKIL i KHK godinama bila vezana za kantonalne institucije, zbog čega odgovore prvenstveno očekuju upravo od onih koji su odlučivali na tom nivou.

Opozicija upozorava da postoje ozbiljne indicije da bi skupštinska većina, predvođena SDA-om i DF-om, mogla ugroziti održavanje same sjednice obaranjem dnevnog reda. Zastupnica SDP-a Mirela Memić izjavila je da fokus sada mora biti na tome da se sjednica uopće održi, kako bi se otvorio prostor za raspravu o odgovornosti, ulozi političkih struktura i mogućem utjecaju stranačkih mreža u procesu gubitka državnog kapitala i radnih mjesta u Koksari.

Hadžić je dodatno ukazao i na pitanje odnosa Vlade Tuzlanskog kantona prema potraživanjima u Koksno-hemijskom kombinatu, navodeći da, uprkos tome što su postojala potraživanja Vlade TK, kantonalne institucije nisu bile uključene u stečajno vijeće. Poručio je da će i ta pitanja biti otvorena na sjednici Skupštine.

Da li će se pred zastupnicima zaista otvoriti rasprava o gašenju Koksare i nestanku vrijedne imovine, trebalo bi biti poznato već 27. marta. Iz SDP-a poručuju da od tematske sjednice ne odustaju, dok javnost i bivši radnici i dalje čekaju odgovore na pitanja koja godinama ostaju bez jasnog epiloga.