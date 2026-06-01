KO SDP Tuzla: Ko je odgovoran za haos u UKC-u Tuzla?

Nakon navoda koje su u javnost iznijeli uposlenici Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju UKC-a Tuzla, oglasili su se i iz jedne političke stranke, poručujući da je riječ o ozbiljnom alarmu za zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona. U saopćenju traže hitan vanredni nadzor, informisanje javnosti i utvrđivanje odgovornosti. Iz Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla navode:

Ko je odgovoran za haos u UKC-u Tuzla?

Navodi koje su u javnost iznijeli uposlenici Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju predstavljaju alarm za cijeli zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona. Ukoliko se potvrde, riječ je o ozbiljnom urušavanju sistema odgovornosti, upravljanja i kontrole u najvećoj zdravstvenoj ustanovi kantona.

Posebno zabrinjava što se među navodima spominju ugrožavanje sigurnosti pacijenata, odgađanje operativnih zahvata, pritisci na zaposlenike i nepravilnosti u organizaciji rada. Takve optužbe zahtijevaju hitnu i nezavisnu istragu.

Međutim, ključno pitanje nije samo šta se dešavalo na jednoj klinici, nego ko je za to znao i zašto nije reagovao.

Ako su prijave mjesecima ili godinama stizale do rukovodstva UKC-a, Upravnog odbora i Ministarstva zdravstva TK, onda odgovornost ne može biti pojedinačna. Odgovornost seže do vrha sistema.

Ova situacija još jednom pokazuje posljedice višegodišnjeg političkog nemara prema UKC-u Tuzla. Dok su se vlasti bavile političkim obračunima i kontrolom institucija, pacijenti i zdravstveni radnici ostavljeni su da snose posljedice neriješenog statusa i lošeg upravljanja.

Građani imaju pravo da znaju ko je znao za ove navode, kada je o njima obaviješten, šta je poduzeo i zašto nije reagovao.

Tražimo hitan vanredni nadzor, potpuno informisanje javnosti i utvrđivanje odgovornosti svih koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinijeli ovakvom stanju.

Ako su navodi uposlenika tačni, ostavke i smjene ne smiju biti predmet političkih kalkulacija nego pitanje elementarne odgovornosti prema građanima.

Vrijeme za izgovore je prošlo. Vrijeme je za odgovornost.