Konaković se sastao sa američkim kongresmenima: Stabilna BiH znači sigurniji Zapadni Balkan

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u nedjelju sa američkim kongresmenima Keithom Selfom i Suhasom Subramanyamom, koji od jučer borave u Sarajevu.

Kako je saopćeno iz Ambasade SAD-a u BiH, razgovarano je o Zapadnom Balkanu i ulozi Bosne i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Iz Ambasade su naveli da su Sjedinjene Američke Države potvrdile podršku suverenitetu BiH, kao i važnost praktične saradnje među svim zajednicama.

“Stabilna BiH znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a”, objavljeno je na zvaničnom nalogu Ambasade SAD-a na platformi X.

Kongresmeni Self i Subramanyam ranije su razgovarali i sa predstavnicima Predsjedništva BiH o načinima jačanja bilateralnog partnerstva i podrške stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

"Sjedinjene Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Stabilna i sigurna BiH unapređuje američke interese u regiji. Sjedinjene Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH", navedeno je.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, američki kongresmeni obišli su i štab NATO-a u Sarajevu, gdje su se sastali sa komandantom, brigadnim generalom Fowlerom. Razgovarali su o ulozi NATO-a u očuvanju stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

“Promocija mira i sigurnosti unapređuje američke interese na Zapadnom Balkanu”, poručeno je tokom tog sastanka.