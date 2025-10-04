Konaković reagirao na izjave reisa Kavazovića: Fadil Novalić nije nikakav sin ove zemlje

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narod i pravda (NiP) Elmedin Konaković reagovao je na izjavu reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića, koji je tokom otvaranja obnovljene džamije u Gradačcu spomenuo bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića.

„Kad su počela medijska pisanja o aferi ‘Respiratori’, bivši premijer i presuđeni kriminalac Fadil Novalić otišao je u Dnevnik D na FTV, udarni i najgledaniji program u to vrijeme, da se pravda i da objasni da ništa od navedenog nije tačno. Kazao je tad da ne poznaje i da nije nikad komunicirao s Fikretom Hodžićem, vlasnikom firme koja je dobila posao za uvoz respiratora, a ranije se tim poslovima nikad nije bavila“, naveo je Konaković, dodajući da je, prema presudi, dokazano suprotno.

„Šest od sedam sudija u dva stepena odlučivanja osudilo je Novalića, a samo je Branko Perić izdvojio mišljenje i od tog mišljenja napravio političku kampanju znajući da odlazi u penziju i da neće snositi posljedice“, poručio je Konaković.

On je istakao da je, prema njegovim riječima, Novalić „sve slagao, usred ramazana, baš onako kako je vjernicima zabranjeno“.

„Novalić nije nikakav sin ove zemlje, on je politička štetočina koja je slušala naloge šefice i šefa, a i drugih uticajnih političara“, rekao je ministar, navodeći i druge primjere koji su, prema njemu, pokazali „zloupotrebu položaja bivšeg premijera“.

„Vještaci su tokom suđenja dokazali da su respiratori opasni po zdravlje i život ljudi. Dokazi izvedeni na stotinama kucanih stranica presude potvrđuju da je Novalić poznavao vlasnika firme ‘Srebrena malina’, da je dogovarao, intervenisao i omogućio da ta firma dobije dozvole za uvoz respiratora koje je već uvezla“, naveo je Konaković.

Dodao je da će NiP objaviti sve dokaze iz presude, „jer ovo nije politika, nego borba za zdravu i snažnu zajednicu“.

„U takvom društvu presuđeni kriminalci ne smiju i nikad neće biti heroji i sinovi naše zemlje, a diploma nikad neće biti akademski uzori“, naglasio je Konaković, poručivši i da će „brisati i blokirati uvredljive komentare na račun Islamske zajednice i reisa, jer se ta institucija mora poštovati“.

Podsjetimo, reisu-l-ulema Kavazović je tokom otvaranja džamije u Gradačcu kazao:

„Danas je ovdje trebao biti naš sin. Borio se za ovaj narod i ovu zemlju. Fadil Novalić. To mi u Gradačcu nećemo zaboraviti. Ovaj grad zna pamtiti.“