Konaković na ceremoniji otkrivanja spomen-obilježja ‘Cvijet Srebrenice’ u New Yorku

RTV SLON
elmedin-konakovic
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će u ponedjeljak, 17. novembra, u New Yorku gdje će na poziv Ujedinjenih naroda prisustvovati ceremoniji otkrivanja spomen-obilježja ‘Cvijet Srebrenice’.

Događaj, koji organizira Program Ujedinjenih naroda za sjećanje na genocid u Srebrenici, bit će održan u parku sjedišta Ujedinjenih naroda u okviru aktivnosti povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Na ceremoniji će se obratiti član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Chaloka Beyani i predsjednica Udruženja majki Srebrenice i Žepe Munira Subašić.

Spomen-obilježje ‘Cvijet Srebrenice’ u New Yorku, čiji je autor bosanskohercegovački umjetnik Adin Hebib, trajni je simbol sjećanja na žrtve, otpornost preživjelih i podsjetnik na našu zajedničku humanost i kolektivnu odgovornost da spriječimo ponavljanje genocida bilo gdje u svijetu – saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

