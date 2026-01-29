Zrinjski bez poštovanja: Uklonjen spomenik stradalim nogometašima Veleža

HŠK Zrinjski Mostar uklonio je spomenik posvećen 77 nogometaša FK Velež Mostar stradalih u Drugom svjetskom ratu, koji je više od pola stoljeća stajao na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru, gdje je Velež nastupao do početka 1990-ih godina.

Spomenik, izgrađen 1972. godine, tokom godina bio je simbol sjećanja na poginule igrače i antifašističku tradiciju kluba, a nakon rata na njemu su dodani nacionalni simboli i obilježja. Prema pisanju portala Hercegovina.in, odluka o njegovom uklanjanju donesena je zbog nedostatka prostora, koji se tokom utakmica koristi za parkiranje vozila službi poput policije, hitne pomoći, vatrogasaca i medija.

Ovaj potez izazvao je snažnu reakciju FK Velež Mostar, koji je u saopćenju izrazio duboko razočaranje i osudio rušenje spomenika, navodeći da se radi o ozbiljnom narušavanju historijskog i kulturnog naslijeđa Mostara.

„Spomenik je predstavljao trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu naših bivših igrača koji su u najtežim vremenima stali na stranu slobode i pravde. Njegovo uklanjanje nije samo nepoštivanje Veleža, već i udar na historijsko pamćenje grada i vrijednosti antifašizma koje su duboko utkane u njegov identitet“, poručili su iz kluba.

Iz Veleža su podsjetili da je stadion Pod Bijelim brijegom mjesto na kojem su ispisane ključne stranice klupske historije i gdje su generacije navijača gradile snažnu vezu s klubom i gradom, naglašavajući da je spomenik bio neodvojivi dio te priče.

U saopćenju su istakli da će i dalje ostati dosljedni idejama antifašizma, zajedništva i poštovanja prema žrtvama, poručivši da ih ovaj čin neće obeshrabriti, već dodatno obavezati da čuvaju sjećanje na stradale nogometaše i vrijednosti koje Velež predstavlja.

Svoje reagovanje zaključili su porukom da „kamen može pasti u tišini, ali sramota ostaje da odzvanja“, uz objavu fotografija s imenima poginulih igrača kojima je spomenik bio posvećen.