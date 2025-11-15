Ivica Puljić potvrdio: New York spreman za otkrivanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici

Delegacije iz Bosne i Hercegovine doputovale su u New York, gdje će u ponedjeljak biti upriličeno svečano otkrivanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Među prisutnima su i Majke Srebrenice te predstavnici drugih udruženja koji će svojim dolaskom obilježiti ovaj važan događaj.

Kako je iz New Yorka izvijestio Puljić za Dnevnik 2 Federalne televizije, pripreme su završene. „Sve je spremno, spomenik je spreman i pokriven kako bi se zaštitio od prilično lošeg vremena ovih dana u New Yorku“, rekao je, dodajući da će ceremonija biti održana u ponedjeljak u 19 sati po lokalnom vremenu uz direktan prenos FTV-a.

Naglasio je da je riječ o projektu Ujedinjenih naroda, uz napomenu: „Otkrivanje spomenika u New Yorku je zapravo jedna konkretna primjena Rezolucije o Srebrenici usvojene u Generalnoj skupštini UN-a prošle godine.“ Među prisutnima su i članice Majki Srebrenice, kao i organizacije koje, kako je naveo, „se brinu da se ne zaboravi žrtva ljudi i njihovih obitelji, žrtva ljudi koji su pogubljeni u tom strašnom zločinu 1995. godine“.

Autor spomenika je Adin Hebib, čiji je rad, ističe Puljić, „prepoznat ne samo u BiH, nego i u svijetu“, a sam spomenik smješten je među drugim važnim memorijalima, poput onih posvećenih Mahatmi Gandhiju, genocidu u Ruandi te radovima Augustina Augustinčića. „Bit će vrlo vidljiv za sve koji ulaze u zgradu UN-a – diplomate, novinare i posjetitelje“, dodaje.

Puljić pojašnjava i organizacijske detalje: „Neće biti mnogo govornika. Ukoliko bude kiša, što je velika vjerovatnost u ovo doba godine, prebacit će se u zgradu UN-a i izlazi se samo da se praktično presječe vrpca za otvaranje spomenika.“

Planirano je da se prisutnima obrate Stephanie Trimble, posebna savjetnica glavnog sekretara UN-a za sprječavanje genocida, Denis Bećirović, Munira Subašić te ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

Puljić navodi da se očekuje dolazak brojnih zvaničnika iz BiH, među njima i Željka Komšića te ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, kao i oko 40 ambasadora zemalja članica UN-a.

„Sve je spremno, čekamo ponedjeljak“, zaključio je u svom javljanju.