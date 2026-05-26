Predstavljeno idejno rješenje Spomen obilježja i parka II Korpusu Armije RBiH

U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala ugovor sa Nusretom Lukačem, autorom idejnog rješenja za izgradnju Spomen obilježja sa spomen parkom II Korpusu Armije RBiH. Bila je to prilika i da se predstavnicima boračkih saveza sa područja Tuzlanskog kantona vizualno prezentuje budući spomen kompleks u centru Tuzle.

Prema riječima premijera Halilagića ova je lokacija odabrana jer su s početkom izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli otvorene mogućnosti za nove prostorne kapacitete institucija Tuzlanskog kantona.

„Ovaj prostor, odnosno objekti postojećegRudarskog, odnosno Pravnog fakulteta su zamišljeni da budu buduće zgrade Skupštine TK. I upravo iz toga razloga je odabrana ova lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kao najvećeg korpusa. Korpusa koji je brojao oko 170.000 vojnika, boraca Armije. Kada imamo u vidu da je u neposrednoj blizini i zgrada Vlade TK onda smatramo da srce tog budućeg administrativnog centra i institucija TK treba da bude jedno spomen obilježje borcima najvećeg korpusa“, rekao je ovom prilikom premijer Halilagić.

Naglasivši da od početka mandata postoji ideja o spomen parku jer Drugi korpus jedini još uvijek nema svoje centralno obilježje, ministrica za boračka pitanja Dizdarević je napomenula da je proces trajao duže jer se zbog poštivanja Zakona o javnim nabavkama postupak morao ponavljati dva puta.

„Mi ćemo odmah pristupiti izradi projektnog zadatka koji se već u dobrom dijelu može koristiti za objavljivanje javnog tendera za izradu glavnog projekta koji će dati iznos vrijednosti centralnog spomen obilježja. U ovom momentu ne raspolažemopodatkom koliko će sve koštati. Ministarstvo i Vlada TK su obezbijedili sredstva u nekom iznosu koji smo mi smatrali za potrebnim, ali svakako da ćemo obezbijediti i veću sumu ukoliko to projekat bude zahtijevao“, kazala je ministrica Dizdarević.

Uz napomenu da mu je čast što je izabran kao autor najboljeg arhitektonskog rješenja, autor NusretLukač je rekao da se nada da će to budućim generacijama biti mjesto sjećanja i okupljanja.

„Koncept spomen parka zamišljen je na način da imamo četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i upravo na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizirati broj pripadnika Drugog korpusa te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine odnosno zonu u kojima je djelovao Drugi korpus Armije RBiH“, rekao je autor Nusret Lukač.

Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja TK-a Edin Hadžimuhamedović ističe da sve boračke organizacije već godinama insistiraju da se uradi centralno obilježje Drugog korpusa.

„Jer je to najveći korpus, najveću teritoriju je branio i imao najviše pripadnika u svom sastavu. Mi smo preko boračke organizacije učestvovali kroz kompletnu izradu idejnog rješenja i insistirali smo na obilježjima koji simbolišu našu