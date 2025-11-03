U Čapljini otkriven spomenik Slobodanu Praljku osuđenom za ratne zločine

Ali Huremović
U Čapljini otkriven spomenik Slobodanu Praljku osuđenom za ratne zločine

Na groblju sv. Leopolda Mandića u Čapljini otkriven je i blagoslovljen spomenik bivšem zapovjedniku HVO-a Slobodanu Praljku.

Blagoslov je održan nakon mise povodom Dušnog dana, a predvodio ga je fra Bonifacije Barbarić.

Podsjetimo, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu proglasio je Praljka jednim od najodgovornijih za ratne zločine počinjene na području Bosne i Hercegovine.

Sa još petoricom najviših političkih i vojnih dužnosnika tzv. Herceg-Bosne, Praljak je osuđen na 20 godina zatvora zbog učešća u zločinačkom udruženju, zločina protiv čovječnosti, urbicida i istrebljenja nehrvatskog stanovništva.

Praljak je presudu dočekao u sudnici Haga 2017. godine, kada je pred kamerama počinio samoubistvo.

