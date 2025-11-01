Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

Bh. novinar i dopisnik FTV-a iz Vašingtona Ivica Puljić u izjavi za Fenu ocjenjuje da, ne samo ukidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima, već i činjenica da se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) moglo uočiti da Sjedinjene Američke Države (SAD) prepuštaju Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji i misiji EUFOR-a, pokazuju da je došlo do promjene američke politike prema BiH.

Vijeće sigurnosti UN-a na jučer održanoj sjednici u New Yorku jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom je mandat Misije EUFOR-a u BiH produžen na godinu dana.

Na sjednici je predstavljen redovni polugodišnji Izvještaj visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta o situaciji u BiH ali bez Schimdtovog obraćanja, jer je sjednicom predsjedavala Rusija koja visokog predstavnika u BiH ne priznaje kao legitimnog predstavnika.

Puljić ističe da nedavno ukidanje sankcija SAD-a lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradu Dodiku i njegovm bliskim saradnicima nije jedini znak da je došlo do promjene američke politike.

– Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a moglo se uočiti da Amerikanci prepuštaju BiH Evropskoj Uniji i Misiji EUFOR-a Althea. Jasno je rečeno da SAD jedino zanima stabilnost, a kako doći do stabilnosti, za njih je manje važno. Nemojte očekivati nikakav moralni pristup SAD-a, odnosno Trumpove administracije koja je u Evropi oslonjena na Mađarsku, odnosno na premijera Viktora Orbana koji je Dodikov međunarodni skrbnik, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ova će američka admistracija učiniti što god može da dođe do cilja, bez obzira na posljedice tih nastojanja – smatra Puljić.

Komentirajući promjene u američkom pristupu prema BiH, bh. novinar kaže da Dodik nema razloga za trijumfalizam. Kako ističe, iako mu je ukidanjem sankcija privremeno olakšana pozicija, njegova moć i uticaj neće biti neograničeni.

– Ako Dodik misli da je sada veliki pobjednik, jako se vara. Kao prvo, učinio je sve što se od njega tražilo, a kao drugo, neće mu biti dopušteno da vlada iz sjene u entitetu Republika Srpska – poručuje Puljić.

Osim toga, napominje da je vidljiv pasivan odnos američke administracije prema OHR-u, kojeg su, kako kaže, do jučer snažno podržavali, a sada ga i ne spominju.

Na pitanje da li je ukidanje američkih sankcija Dodiku, članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović i njihovim saradnicima rezultat lobiranja ili mogućeg dogovora između Dodika i SAD-a, Puljić ocjenjuje da je ukidanje sankcija, prije svega, rezultat razgovora Željke Cvijanović s predstavnicima State Departmenta, posebno s Christopherom Landauom, zamjenikom državnog tajnika SAD-a Marca Rubia.

– Nova postava u State Departmentu odlučila je zaigrati na stabilnost, bez mnogo uplitanja u izgradnju države. To je klasični primjer američkog pragmatizma. Dodik je obećao da će otići s vlasti, da će Narodna skupština RS-a poništiti svoje odluke…i sankcije su skinute. Njega zanima novac i moć preko novca, a ne građani RS-a. Kao dokaz za ovu tvrdnju služi podatak da sankcije nisu ukinute Nikoli Špiriću i SDS-u. Dodika to nije zanimalo – tvrdi Puljić.

On ističe i da u svemu značajnu ulogu imaju i finansijski interesi te intenzivno lobiranje.

– Naravno da ima utjecaja i beskonačno lobiranje plaćeno 20 milijuna dolara, ali i drugačije razmišljanje ove Trumpove administracije koja voli trgovati. Vidjet ćemo da li je Dodik Amerikancima obećao rijetke materijale iz područja Lopara. Ako je to dogovoreno, onda je to još jedan dokaz da Dodika zanima samo novac i da bi vlastite ljude izložio mogućoj ekološkoj katastrofi – zaključio je Puljić u izjavi Feni.

Ministarstvo finansija i trezora SAD-a (OFAC) 29. oktobra donijelo je odluku kojom su ukinute sankcije, između ostalih, bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović te predsjedniku Narodne skupštine RS-a Nenadu Stevandiću.

Između ostalih, sa “crne liste“ OFAC-a uklonjeni su i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, bivši predsjednik Vlade RS-a i sadašnji direktor Autoputeva RS-a Radovan Višković, članovi Dodikove porodice te veći broj fizičkih i pravnih lica koja su u prethodnom periodu bila sankcionirana po Programu sankcija za zapadni Balkan.