Mamdani briše odluke o Izraelu prvog dana mandata

Zohran Mamdani je u četvrtak, prvog dana svog mandata kao gradonačelnik New Yorka, potpisao izvršnu naredbu kojom je poništio sve odluke koje je donio njegov prethodnik Eric Adams nakon što je protiv njega podignuta optužnica za korupciju.

Među poništenim odlukama nalaze se i dvije koje su se ticale izraelske politike.

Jedna od odluka Adamsa, potpisana prošlog mjeseca, zabranjivala je gradskim institucijama da bojkotuju ili povlače investicije iz Izraela. Druga, donesena prošlog juna, širila je definiciju antisemitizma, uključujući i određene oblike kritike Izraela, poput protivljenja etnički jevrejskom karakteru države, što je izjednačavala s antisemitizmom.

Mamdani, međutim, nije poništio odluku o osnivanju gradskog ureda za borbu protiv antisemitizma, koji je Adams formirao u maju.

Potezi novog gradonačelnika naišli su na kritike dijela Adamsovih pristalica i pojedinih jevrejskih lidera konzervativnijeg usmjerenja, koji su s nepovjerenjem gledali na Mamdanijevu kandidaturu. Inna Vernikov, republikanska vijećnica iz Brooklyna, putem društvenih mreža kritikovala je Mamdanija, ističući da jedna od poništenih odluka „štiti Jevreje koji vjeruju u pravo na samoopredjeljenje od diskriminacije“ te je navela da prohamasovski aktivisti „dolaze ohrabreni“ gradonačelnikovim potezima.

Odluke Adamsa bile su kontroverzne od samog donošenja, a mnogi su ih tumačili kao pokušaj da se ograniči djelovanje budućeg gradonačelnika. Donna Lieberman, izvršna direktorica Njujorške unije za građanske slobode, kazala je da su te odluke „imale zastrašujući efekt na govor zaštićen Prvim amandmanom“ i da sloboda govora ne smije zavisiti od stava o Izraelu, Gazi ili drugim političkim pitanjima.

Mamdani je ranije kritikovao Izrael na načine koji su se smatrali nezamislivim za izabranog zvaničnika u New Yorku, gradu s najvećom jevrejskom populacijom u SAD-u. Nazivao je Izrael „aparthejdskom državom“, zagovarao jednaka prava za pripadnike svih religija i podržavao pokret Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), usmjeren na ekonomsku izolaciju Izraela.

Mnogi jevrejski birači koji su podržali Mamdanija isticali su da se njegovi stavovi o Izraelu i otvoreno kritički pristup prema tretmanu Palestinaca poklapaju s njihovim mišljenjima.