Kanada razmatra slanje manjeg kontingenta vojnika na Grenland kako bi učestvovali u vojnim vježbama NATO-a, objavio je Reuters, pozivajući se na izvor upoznat s planovima.

Vojni zvaničnici su vladi već predočili prijedlog operacije, a odluka se očekuje od premijera Marka Carneyja.

Ova tema dolazi u osjetljivom trenutku, jer Carney pokušava pokazati solidarnost s evropskim saveznicima, a istovremeno održati stabilne odnose s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je ranije iznosio tvrdnje o preuzimanju Grenlanda i prijetio aneksijom Kanade.

Carney je u nedjelju u Dohi poručio da je Ottawa zabrinuta zbog eskalacije i naglasio da će Kanada podržavati suverenitet i teritorijalni integritet država.

U međuvremenu, više evropskih zemalja već je poslalo manji broj vojnog osoblja na Grenland radi priprema za veće vježbe kasnije tokom godine, među njima su Njemačka, Francuska, Švedska, Norveška, Finska i Nizozemska.