Američka vojska izvela zračne udare u Siriji

Američko Centralno zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da su američke snage, uz podršku partnerskih jedinica, jučer oko 18:30 sati po lokalnom vremenu izvele koordinirane i opsežne zračne i vojne udare na više lokacija povezanih s terorističkom organizacijom ISIL na teritoriji Sirija.

U zvaničnom saopćenju navodi se da su aktivnosti provedene u okviru operacije „Hawkeye Strike“, koja je pokrenuta 19. decembra 2025. godine na osnovu naredbe američkog predsjednika Donald Trump. Operacija je, kako ističu iz CENTCOM-a, direktan odgovor na smrtonosni napad koji su pripadnici ISIL-a izveli 13. decembra 2025. godine na području Palmire, a čije su mete bile američke i sirijske snage.

CENTCOM je ranije saopćio da su u tom napadu poginula dva američka vojnika, kao i jedan američki civilni prevodilac.

Iz američke vojske navode da su posljednji udari bili usmjereni na infrastrukturne i operativne kapacitete ISIL-a širom Sirije, s ciljem dugoročnog suzbijanja terorističkih aktivnosti, sprječavanja budućih napada te osiguranja sigurnosti američkog osoblja i savezničkih snaga koje djeluju u regionu.

U saopćenju CENTCOM-a prenesena je i jasna poruka američke vojske:

„Ako naudite našim vojnicima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira na to koliko se trudili izbjeći pravdu.“

