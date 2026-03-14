The Wall Street Journal: U napadu na američku bazu u Saudijskoj Arabiji oštećeno pet aviona

Najmanje pet američkih aviona za dopunu goriva u zraku oštećeno je tokom iranskog raketnog napada na zračnu bazu Prince Sultan Air Base u Saudijskoj Arabiji, objavio je The Wall Street Journal pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Prema njihovim navodima, avioni su pogođeni dok su se nalazili na tlu. Iako su pretrpjeli oštećenja, nisu potpuno uništeni i trenutno su na popravci. U napadu nije bilo poginulih.

Istovremeno je potvrđeno da je svih šest članova posade američkog vojnog tankera Boeing KC-135 Stratotanker poginulo nakon pada aviona u zapadnom dijelu Iraka.

Avion za dopunu goriva srušio se u četvrtak, 12. marta, tokom incidenta u kojem je, prema navodima vojske, učestvovao još jedan avion.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da je pokrenuta istraga o okolnostima nesreće, naglašavajući da gubitak aviona nije bio posljedica neprijateljske niti prijateljske vatre.

Pogibija članova posade povećala je ukupan broj stradalih američkih vojnika u okviru američkih operacija protiv Irana, koje su započele 28. februara, na sedam.