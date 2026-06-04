Kongres usvojio rezoluciju koja ograničava Trumpove poteze prema Iranu

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu ograničava mogućnost nastavka vojnih aktivnosti protiv Irana bez saglasnosti Kongresa.

Za rezoluciju o ratnim ovlaštenjima glasalo je 215 zastupnika, dok ih je 208 bilo protiv. Posebnu pažnju izazvalo je to što su se demokratama pridružila i četiri republikanska zastupnika, čime je ova mjera dobila dvostranačku podršku.

Usvojenom rezolucijom od Trumpa se traži povlačenje američkih vojnih snaga iz Irana, osim ukoliko Kongres formalno ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile.

Ovakav ishod glasanja predstavlja novi politički pritisak na Trumpa, iako republikanci i dalje imaju tijesnu većinu u oba doma Kongresa.

Rezolucija za sada ima simboličan značaj

Ipak, rezolucija u ovoj fazi nema neposredno pravno dejstvo, jer je potrebno da dobije potvrdu i u Senatu i u Predstavničkom domu kako bi mogla stupiti na snagu. Istovremeno, u američkoj javnosti i političkim krugovima vode se rasprave o tome da li bi ovakve rezolucije o ratnim ovlaštenjima bile u potpunosti u skladu s Ustavom, čak i ukoliko ih Kongres usvoji.

Bez obzira na pravne nedoumice, glasanje je pokazalo da dio republikanskih zastupnika ima rezerve prema načinu na koji Trump upravlja sukobom s Iranom. Istovremeno, riječ je o rijetkom primjeru saradnje demokrata i dijela republikanaca u pokušaju da se ograniče predsjednička ovlaštenja u vezi s vojnim djelovanjem.

Tri ranija pokušaja usvajanja sličnih rezolucija o ratnim ovlaštenjima nisu prošla u Predstavničkom domu, ali je svaki put razlika u glasovima bila sve manja. Republikansko rukovodstvo doma prošlog mjeseca je odgodilo glasanje o ovoj rezoluciji, u trenutku kada se procjenjivalo da bi mogla imati dovoljnu podršku.

Senat bez novog termina glasanja

Senat je ranije u proceduralnom glasanju podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja završilo bez uspjeha. Međutim, novi termin za glasanje o toj mjeri u Senatu još nije određen.

Među republikancima koji su podržali rezoluciju u Predstavničkom domu bili su Tom Barrett iz Michigana, Warren Davidson iz Ohaja, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije i Thomas Massie iz Kentuckyja