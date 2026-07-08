Belgija razbila SAD, utakmica oborila historijski rekord gledanosti

Belgija razbila SAD rezultatom 4:1 u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, a ovaj susret istovremeno je postavio novi historijski rekord gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima agencije Nielsen, duel odigran u ponedjeljak navečer u prosjeku je pratilo 30 miliona gledatelja putem televizijske mreže Fox. Time je utakmica SAD Belgija postala najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u historiji američke televizije.

Najveća gledanost zabilježena je između 21:15 i 21:30 sati po istočnoameričkom vremenu, kada je prijenos na Foxu pratilo 36,89 miliona ljudi.

Rekord i na španskom jeziku

Veliko interesovanje zabilježeno je i među publikom koja je susret pratila na španskom jeziku. Telemundo je objavio da je utakmicu gledalo 12 miliona ljudi, što je najgledaniji prijenos jedne utakmice američke reprezentacije na španskom jeziku u historiji televizije u SAD-u.

Kada se saberu podaci Foxa i Telemunda, poraz SAD-a od Belgije pratilo je više od 42 miliona Amerikanaca. Očekuje se da bi konačne, pročišćene brojke agencije Nielsen mogle biti i veće, čime bi utakmica SAD Belgija dodatno učvrstila mjesto među najgledanijim sportskim događajima ovog prvenstva u Americi.