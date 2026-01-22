Trump iz Davosa: Odustajem od carina zbog Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump ublažio je raniju retoriku o Grenlandu i poručio da odustaje od prijetnji carinama kao sredstva pritiska, uz jasnu napomenu da ne planira koristiti silu.

Iz Davosa, gdje boravi povodom Svjetskog ekonomskog foruma, rekao je da je postignut okvir budućeg dogovora koji bi mogao smiriti spor oko danskog teritorija i izbjeći ozbiljnije narušavanje odnosa u transatlantskom bloku.

Trump je nakon razgovora s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom izjavio da je riječ o dugoročnom aranžmanu koji bi, prema njegovim riječima, otvorio prostor za jačanje sigurnosti na Arktiku i rješavanje pitanja strateških resursa, uključujući pristup ključnim mineralima. U istom kontekstu spominjao je i ideju povezanu sa sistemom raketne odbrane “Golden Dome”.

Medijski navodi o mogućim rješenjima, o kojima se raspravlja u diplomatskim krugovima, uključuju opciju da SAD ne preuzme cijeli otok, već da dobije suverenitet nad ograničenim područjima na Grenlandu radi uspostave ili širenja vojnih kapaciteta, uz poređenja s modelom britanskih baza na Kipru.

U fokusu razgovora je i sporazum iz 1951. godine kojim je formalizirana američka vojna prisutnost na Grenlandu, a kao jedna od mogućnosti pominje se njegovo ponovno otvaranje i prilagođavanje novim sigurnosnim okolnostima, posebno u dijelu koji se tiče suzbijanja ruskih i kineskih interesa na Arktiku.

Danski zvaničnici, međutim, poručuju da pitanje suvereniteta nije predmet pregovora, uz stav da se o Grenlandu ne može razgovarati bez Danske i same grenlandske administracije, iako ostavljaju prostor za razgovore o sigurnosnim i ekonomskim temama.

AI mapa “proširenog” SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump podijelio je na društvenim mrežama izmijenjenu fotografiju karte Sjedinjenih Država na kojoj su Kanada, Grenland, Venezuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, objavio je kanadski CBC.

Prema navodima medija, riječ je o slici koja djeluje kao digitalna montaža nastala uz pomoć umjetne inteligencije. CBC navodi da je originalna fotografija nastala tokom ranije posjete čelnika NATO-a Bijeloj kući, kada je u Ovalnom uredu bila izložena uobičajena karta SAD-a, bez ikakvih teritorijalnih “dodataka”, dok je u verziji koju je Trump podijelio karta naknadno izmijenjena tako da uključuje spomenute zemlje i teritorije.