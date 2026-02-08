SBiH kritikovala Bećirovića i Konakovića zbog odnosa prema Dodikovim nastupima u SAD

Stranka za Bosnu i Hercegovinu oglasila se saopćenjem u kojem je kritikovala istupe člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića u vezi s nastupima Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim javnim ocjenama tog diplomatskog i lobističkog djelovanja.

U saopćenju navode da je, kako tvrde, „tužno gledati kako član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ovih dana pokušavaju minimizirati lobistički i diplomatski učinak Milorada Dodika u Sjedinjenim Američkim Državama“.

Iz SBiH poručuju da je javnost već upoznata s Dodikovim aktivnostima u SAD-u, te postavljaju pitanje odgovornosti državnih zvaničnika zaduženih za vanjsku politiku. U saopćenju se navodi: „SBiH s pravom postavlja pitanje: šta rade najodgovorniji ljudi države kada je riječ o ovom očiglednom diplomatskom porazu – Denis Bećirović i njegov ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković?“

Stranka dalje navodi da se Bećirović u javnosti poziva na svoje sastanke u Washingtonu, dok Konaković, kako tvrde, „u pokušaju da opravda izostanak konkretnih rezultata, govori o fotografijama s glumcem Robertom De Nirom i bokserom Khabibom Nurmagomedovim“. Dodaju i da se istovremeno, prema njihovim navodima, ostvaruju kontakti s bliskim saradnicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok se umanjuje značaj fotografisanja s američkim zvaničnicima.

„Upozoravamo da se ovakvim izjavama ne potcjenjuje samo javnost, već i vlastita diplomatska aktivnost“, ističe se u reagovanju.

SBiH ocjenjuje da pokušaji umanjivanja efekata Dodikovih aktivnosti u SAD-u predstavljaju, kako navode, „jasan pokazatelj političke i diplomatske nesposobnosti aktuelnih nosilaca vanjske politike“. U saopćenju dodaju da je obaveza zvaničnika da objasne zašto nisu obezbijeđeni institucionalni mehanizmi i sredstva za ozbiljnije lobiranje Bosne i Hercegovine u Washingtonu.

„Njihov zadatak nije da se ponašaju kao politički komentatori i tumače poteze svojih protivnika, već da javnosti objasne zašto nisu obezbijedili sredstva i institucionalne mehanizme za ozbiljno lobističko djelovanje Bosne i Hercegovine u Washingtonu“, navodi Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

U zaključku saopćenja ističu da su Sjedinjene Američke Države najvažniji strateški partner Bosne i Hercegovine, uz ocjenu da nosioci vanjske politike ne odgovaraju adekvatno na aktuelne izazove.