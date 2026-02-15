SBiH: Šta još treba da se desi u KS da bi odgovorni shvatili da vlast nije Facebook profil

Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćila je da, nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je jedna mlada osoba izgubila život, a druga zadobila teške povrede s trajnim posljedicama, očekuje ostavke najviših zvaničnika Vlade Kantona Sarajevo.

Iz SBiH navode da je u brojnim državama u sličnim situacijama praksa bila da najviši zvaničnici podnesu ostavke i preuzmu političku i moralnu odgovornost. Kao primjere su naveli slučajeve iz Slovenije, Srbije, Grčke, Libana, Egipta i Bugarske, gdje su ministri i premijeri odlazili s funkcija nakon velikih nesreća i tragedija.

„Vlada Kantona Sarajevo, za razliku od državnih vlada, upravlja procesima na vrlo malom prostoru i mora odgovarati za te procese“, saopćeno je iz SBiH.

Ova stranka smatra da odgovornost trebaju preuzeti premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar saobraćaja Adnan Šteta, direktor GRAS-a Senad Mujagić i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, navodeći da premijer i resorni ministar odgovaraju po funkciji koju obavljaju, direktor zbog upravljanja javnim prevozom, a predsjedavajući Skupštine zbog političkog nadzora nad radom Vlade i javnih preduzeća.

U saopćenju su ukazali i na stanje tramvajskog sistema u Sarajevu.

„Treba li naglasiti da je Sarajevo dobilo električni tramvaj među prvim gradovima u Evropi, a sada smo među prvim gradovima Evrope po starosti električnih tramvaja. Istovremeno, održavanje tih tramvaja je na jako niskom nivou i samim tim tehnička ispravnost istih je upitna na šta istraga mora dati jasne i nedvosmislene odgovore“, naveli su.

Dodali su da, kako tvrde, niz ranijih problema i afera dodatno opterećuje sistem javnog prevoza u Kantonu Sarajevo.

„Nakon svih hapšenja u Vladi KS, nakon svih afera koje se povezuju sa ovom Vladom KS, nakon padanja kontaktne trolejbuske mreže, nakon što je novokupljeni tramvaj iskočio iz šina (40 cm snijega), nakon što godinama nije razmatran izvještaj Grasa na Skupštini KS i nakon uloženih 500 miliona KM u javni gradski prijevoz, a prastari tramvaji još voze, jedino rješenje su ostavke svih odgovornih. Da li su stolice i fotelje važnije od ljudskih života i da li ćemo u ovoj Vladi KS napokon dobiti ono što se zove moralna i politička odgovornost? Šta još treba da se desi u KS da bi odgovorni shvatili da vlast nije Facebook profil, već odgovornost politika u funkcionisanju svakog segmenta društva?“, poručili su iz SBiH.