Bećirović razgovarao s francuskim ministrom: Državna imovina je vlasništvo države BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ministrom za Evropu pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Republike Francuske Benjaminom Haddadom o aktuelnim političkim i sigurnosnim pitanjima, te jačanju bilateralnih odnosa dvije države.

Kako je saopćeno iz Kabineta člana Predsjedništva BiH, tokom susreta posebna pažnja posvećena je pitanju državne imovine, evropskoj i evroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kao i saradnji u okviru evropskih sigurnosnih mehanizama.

Bećirović je istakao da pitanje državne imovine direktno zadire u suverenitet i teritorijalni integritet države.

„Državna imovina reflektira državnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, kao i sve druge članice Ujedinjenih nacija, mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući i državnu imovinu“, naglasio je Bećirović.

Dodao je da rješenja u ovoj oblasti moraju biti u skladu s odlukama najviše sudske instance u zemlji.

„Ne treba nasjedati na propagandu antidejtonskih i separatističkih snaga. Svi moraju shvatiti da je Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine, što znači da je i nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj toj imovini. Nikakva rješenja za državnu imovinu ne mogu biti u suprotnosti s konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda BiH“, rekao je Bećirović.

Tokom razgovora bilo je riječi i o političkoj situaciji u zemlji, a Bećirović je iznio stav o potezima rukovodstva Republike Srpske.

„Dodik i njegovi saradnici najnovijim zapaljivim i šovinističkim potezima ponovo ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Takva destruktivna politika podriva mir i stabilnost cijele regije“, naveo je Bećirović.

On je zahvalio Francuskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, podsjećajući na ulogu te države kao svjedoka Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma, te na podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i evropskoj i evroatlantskoj perspektivi.

Istaknuta je i važnost nastavka saradnje u okviru evropskih i sigurnosnih mehanizama, uključujući doprinos Francuske misiji EUFOR Althea i jačanju evropske sigurnosne arhitekture.

Ministar Haddad je, kako je saopćeno, potvrdio značaj otvorenog političkog dijaloga dvije zemlje i poručio da Francuska ostaje snažan zagovornik bržeg pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.