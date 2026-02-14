Bećirović razgovarao s francuskim ministrom: Državna imovina je vlasništvo države BiH

RTV SLON
Denis Bećirović i Benamin Hddad/ Foto: Kabinet člana Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ministrom za Evropu pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Republike Francuske Benjaminom Haddadom o aktuelnim političkim i sigurnosnim pitanjima, te jačanju bilateralnih odnosa dvije države.

Kako je saopćeno iz Kabineta člana Predsjedništva BiH, tokom susreta posebna pažnja posvećena je pitanju državne imovine, evropskoj i evroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, kao i saradnji u okviru evropskih sigurnosnih mehanizama.

Bećirović je istakao da pitanje državne imovine direktno zadire u suverenitet i teritorijalni integritet države.

„Državna imovina reflektira državnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, kao i sve druge članice Ujedinjenih nacija, mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući i državnu imovinu“, naglasio je Bećirović.

Dodao je da rješenja u ovoj oblasti moraju biti u skladu s odlukama najviše sudske instance u zemlji.

„Ne treba nasjedati na propagandu antidejtonskih i separatističkih snaga. Svi moraju shvatiti da je Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine, što znači da je i nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj toj imovini. Nikakva rješenja za državnu imovinu ne mogu biti u suprotnosti s konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda BiH“, rekao je Bećirović.

Tokom razgovora bilo je riječi i o političkoj situaciji u zemlji, a Bećirović je iznio stav o potezima rukovodstva Republike Srpske.

„Dodik i njegovi saradnici najnovijim zapaljivim i šovinističkim potezima ponovo ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Takva destruktivna politika podriva mir i stabilnost cijele regije“, naveo je Bećirović.

On je zahvalio Francuskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, podsjećajući na ulogu te države kao svjedoka Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma, te na podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i evropskoj i evroatlantskoj perspektivi.

Istaknuta je i važnost nastavka saradnje u okviru evropskih i sigurnosnih mehanizama, uključujući doprinos Francuske misiji EUFOR Althea i jačanju evropske sigurnosne arhitekture.

Ministar Haddad je, kako je saopćeno, potvrdio značaj otvorenog političkog dijaloga dvije zemlje i poručio da Francuska ostaje snažan zagovornik bržeg pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

pročitajte i ovo

Politika

Bećirović s njemačkim ministrom vanjskih poslova o sigurnosti i evropskom putu...

Politika

SBiH kritikovala Bećirovića i Konakovića zbog odnosa prema Dodikovim nastupima u...

Politika

Bećirović i Diwald: Austrija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine na...

Vijesti

Bećirović i Ginkel: Ključna sigurnost i stabilnost u BiH i regiji

Vijesti

Bećirović: Izraelski napad na Katar grubo kršenje međunarodnog prava

Vijesti

Bećirović-Delmas: Hvala prijateljskoj Francuskoj i predsjedniku Macronu na podršci rezoluciji

Sport

Rukometaši Slobode večeras protiv Goražda

Sport

Sloboda danas protiv Gradine otvara pripreme za proljetni dio sezone

BiH

Iz Udruženja likovnih umjetnika BiH se oprostili od Erdoana Morankića

Vijesti

Danas novi protesti zbog tragedije u Sarajevu, građani pozvani ispred Zemaljskog muzeja

Politika

Bećirović s njemačkim ministrom vanjskih poslova o sigurnosti i evropskom putu BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]