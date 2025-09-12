Bećirović i Ginkel: Ključna sigurnost i stabilnost u BiH i regiji

RTV SLON

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s novim otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom.

Bećirović je poželio Ginkelu dobrodošlicu i uspješan rad u predstojećem mandatu. Izrazio je zahvalnost na kontinuiranoj i snažnoj podršci koju Sjedinjene Američke Države pružaju Bosni i Hercegovini.

Ginkel je ponovio posvećenost Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

Složili su se da je izuzetno važno očuvati sigurnost i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

