Premijer Nikšić i Ginkel: Fokus sa političkih kriza prebaciti na ekonomski razvoj

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u Sarajevu s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom, s kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji i važnosti stabilnosti u zemlji.

Sastanku su prisustvovali i šef Političkog odjela Ambasade SAD Mark Rosenshield te šefica Ekonomskog odjela Sarah Rupert. Sagovornici su se saglasili da je neophodno prevazići političke krize i fokus vlasti preusmjeriti na ekonomski razvoj, jačanje industrije i privlačenje stranih investicija.

Tokom sastanka potvrđena je snažna podrška Sjedinjenih Američkih Država stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, te naglašena važnost nastavka saradnje svih nivoa vlasti kako bi zemlja ubrzala svoj evropski put.

Posebno je istaknuta važnost projekta Južne plinske interkonekcije, koji će, kako je rečeno, doprinijeti energetskoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine i sigurnosti građana.