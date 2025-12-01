SAD poručuje BiH: “Vrijeme je da se prekine politički zastoj i izgradi Južna interkonekcija”

Geopolitičke promjene koje se ubrzano odvijaju na globalnoj sceni, prema ocjeni otpravnika poslova Ambasade SAD Johna Ginkela, Bosnu i Hercegovinu stavljaju u posebno osjetljiv položaj, jer se zemlja nalazi “na raskršću” i mora donositi odluke koje direktno utiču na njenu energetsku sigurnost. Kako je poručio, ulozi su veliki i BiH rizikuje da ostane bez stabilnog snabdijevanja ukoliko ne poduzme konkretne korake.

Ginkel je podsjetio da je, prema stavovima američke administracije, “svijet i dalje funkcioniše na nafti, gasu i uglju” te da se “svakim molekulom ruskog gasa kupljenim u Evropi finansira ruska ratna mašinerija”. Posebno je upozorio na potpunu zavisnost Bosne i Hercegovine od ruskog gasa.

“Bosna i Hercegovina u stopostotnoj je zavisnosti od Rusije što se tiče gasa koji koristi, a to snabdijevanje je nepouzdano”, istakao je Ginkel. Podsjetio je da Evropska unija zabranjuje ruski gas na svom jedinstvenom tržištu, dok je Bugarska najavila prekid tranzita ruskog gasa preko svoje teritorije do 2028. godine. “Kada se to dogodi, BiH će trebati novi izvor gasa”, naglasio je, upozorivši da zemlja ima samo jednu gasnu interkonekciju i da će se teško izboriti za stabilne alternativne rute.

Kao rješenje, Ginkel je jasno izdvojio projekt Južne interkonekcije. “Ovaj projekt bi omogućio Bosni i Hercegovini kupovinu pouzdanog i priuštivog ukapljenog prirodnog gasa (LNG). Poboljšao bi energetsku sigurnost BiH i ojačao njene komercijalne i strateške veze sa pouzdanim dobavljačima energenata, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama”, rekao je.

Na značaj projekta podsjetili su i američki ministri Doug Burgum i Chris Wright, zaduženi za transatlantsku energetsku saradnju, koji su na konferenciji P-TEC u Atini razgovarali sa zvaničnicima BiH i Hrvatske. Tom prilikom naglasili su potrebu prekida političkih odgađanja i postizanja kompromisa oko gasovoda.

Ginkel otkriva da je nedavno razgovarao s liderima vladajuće koalicije u Federaciji BiH. “Moja poruka bila je jednostavna: ‘Sada je vrijeme da se okonča politički zastoj i izgradi Južna interkonekcija’”, rekao je. Prema njegovim riječima, prvi put nakon mnogo godina postignut je dogovor o načelima daljeg djelovanja. “Zajedno smo se, u principu, složili da bi američka kompanija bila u najboljoj poziciji da gradi gasovod, da njime upravlja i rukovodi u interesu svih stanovnika Federacije”, najavio je, dodajući da se očekuju intenzivni razgovori kako bi izgradnja počela već naredne godine.

Ističe da su “argumenti za izgradnju Južne interkonekcije jasni”: stanovništvu je potreban stabilan energent, privredi pouzdav gas za razvoj, a društvu čistiji zrak. “Washington želi ojačati partnerstvo između SAD i BiH i traži odvažno djelovanje za napredovanje ovog ključnog projekta”, poručio je Ginkel.

Zaključio je porukom bh. političkim liderima: “Trumpova administracija spremna je brzo djelovati da bi dala podršku Južnoj interkonekciji. Sada je na liderima BiH da ovaj vitalni projekat vode naprijed. Radimo zajedno da ovaj projekat dovedemo do kraja.”