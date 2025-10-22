Bećirović i Ginkel: SAD ostaju snažan partner BiH na putu ka NATO i EU

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom, s kojim je razgovarao o nastavku strateškog partnerstva dvije zemlje i zajedničkim prioritetima.

Bećirović se zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na dosljednoj podršci Bosni i Hercegovini na putu ka NATO savezu i Evropskoj uniji, ističući da je to garancija mira, sigurnosti i stabilnosti. Naglasio je važnost projekta Južne gasne interkonekcije, koji bi, kako je rekao, mogao biti prekretnica u jačanju energetske nezavisnosti BiH.

Tokom sastanka ocijenjeno je da je nastavak partnerstva ključan za jačanje stabilnosti, vladavine prava i privlačenje stranih investicija, kao i za dalji razvoj ekonomskih odnosa između BiH i SAD-a.

Otpravnik poslova John Ginkel ponovio je da će SAD nastaviti pružati podršku demokratskim institucijama i reformskim procesima, te da ostaju čvrsto opredijeljene za suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su se složili da je od presudnog značaja zajednički rad na jačanju ekonomskih prilika i stabilnog društvenog okruženja u korist svih građana BiH.