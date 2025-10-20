Konaković i Ginkel o političkoj situaciji i jačanju odnosa BiH i SAD

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji, s posebnim naglaskom na provođenje reformi koje su od ključnog značaja za napredak BiH na evropskom i euroatlantskom putu.

Sagovornici su istaknuli važnost dijaloga i saradnje među političkim akterima, kao i neophodnost zajedničkog djelovanja u cilju stabilnosti i razvoja države.

Konaković i Ginkel su potvrdili posvećenost daljnjem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, te naglasili značaj strateškog partnerstva između dvije zemlje.

Razmotrene su i mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, s posebnim fokusom na jačanje ekonomskih veza i privlačenje novih investicija, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.