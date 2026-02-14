Bećirović s njemačkim ministrom vanjskih poslova o sigurnosti i evropskom putu BiH

Foto: Kabinet člana Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ministrom vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Johannom Wadephulom o aktuelnoj političkoj situaciji i ključnim vanjskopolitičkim temama.

Kako je saopćeno iz Kabineta člana Predsjedništva BiH, tokom razgovora bilo je riječi o jačanju sigurnosti, ekonomskom razvoju, te evropskoj i evroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.

Bećirović je zahvalio Njemačkoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini na njenom evropskom i evroatlantskom putu, naglasivši da je partnerski odnos s ovom državom strateški važan, posebno u okolnostima savremenih sigurnosnih i drugih izazova s kojima se BiH suočava.

