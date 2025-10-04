Bećirović i Diwald: Austrija ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine na evropskom putu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se s ambasadorom Republike Austrije u BiH Georgom Diwaldom. Tokom razgovora razmotrena je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i mogućnosti jačanja bilateralnih odnosa između dvije države.

Bećirović je izrazio zahvalnost Republici Austriji na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu. Posebno je istakao austrijsku dosljednost u podršci evropskom i evroatlantskom putu BiH, te njenu principijelnu spremnost da reaguje na antidejtonske aktivnosti koje ugrožavaju ustavni poredak države.

Podsjetio je da je Austrija među rijetkim državama koje su jasno reagovale sankcijama prema političarima koji podrivaju Dejtonski mirovni sporazum. Bećirović je naglasio i značaj austrijskog doprinosa očuvanju stabilnosti i sigurnosti kroz angažman njenog kontingenta u misiji EUFOR-a ALTHEA u BiH.

Ambasador Georg Diwald ponovio je da će Austrija nastaviti podržavati evropski put Bosne i Hercegovine, te jačati ekonomske odnose između dvije zemlje. Naglasio je da institucionalna stabilnost Bosne i Hercegovine predstavlja važan preduslov za mir i napredak, kako u regiji, tako i u okviru evropskih integracija.

Sagovornici su ocijenili da su odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Austrije tradicionalno dobri i prijateljski, te da ih dodatno učvršćuje snažna ekonomska saradnja. Austrija je, kako je istaknuto, i dalje najveći strani investitor u BiH, što potvrđuje trajno povjerenje i stabilne veze između dvije zemlje.