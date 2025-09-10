Bećirović: Izraelski napad na Katar grubo kršenje međunarodnog prava

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović najoštrije je osudio napad Izraela na Državu Katar te poručio da taj napad predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava.

– Oružani napad Izraela na Državu Katar dodatno usložnjava krajnje tešku situaciju na Bliskom Istoku. Politika sile i nasilja suprotna je temeljnim načelima međunarodnog prava i predstavlja flagrantnu povredu principa Povelje Ujedinjenih nacija – kazao je.

Istakao je da se BiH, kao država punopravna članica UN-a, čvrsto zalaže za poštivanje normi međunarodnog prava.

– Naša država je principijelno opredijeljena za rješavanje svih nesuglasica dijalogom i mirnim putem, uz poštivanje načela međunarodnog prava. Mir je univerzalna i neprocjenjiva vrijednost, koju moramo afirmirati na svim meridijanima i paralelama – kazao je Bećirović.

Napomenuo je da angažirani odnos Katara, čiji je cilj da se pomogne u rješavanju veoma delikatnih pitanja mira u Gazi i na Bliskom Istoku, ugrožen oružanim djelovanjem Izraela prema mirovnoj misiji ove zemlje, što može imati ozbiljne posljedice za mir u ovom dijelu svijeta.

Također je naglasio da se vanjska politika BiH zasniva na miroljubivoj saradnji, promociji dijaloga, otvorenosti, ravnopravnosti i poštivanju načela ustavnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i vladavine prava u svim aspektima odnosa s međunarodnim partnerima.

Izrazio je punu solidarnost i podršku emiru Države Katar šeiku Tamim-u bin Hamad Al-Thani-ju, kao i narodu Katara, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

