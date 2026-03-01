Nove eksplozije u Teheranu: Izrael tvrdi da gađa “srce grada”

RTV SLON
Foto: Screenshot društvena mreža X

Novi val eksplozija potresao je Teheran u nedjelju, 1. marta, u jutarnjim satima, dok je izraelska vojska saopćila da gađa „srce grada“.

Prema izvještajima međunarodnih medija, snažne detonacije podigle su veliki oblak dima iznad grada i zatresle okolna područja, a navodi se da su napadi fokusirani na zone u kojima se nalaze ključni javni i sigurnosni objekti.

Izraelsko vojno zapovjedništvo potvrdilo je da su izvedeni udari u centralnom dijelu Teherana.

Video napada.

Napadi su uslijedili dan nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli udare na ciljeve u Iranu, tokom kojih je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei, što je, prema navodima AP Newsa, izazvalo novi talas regionalnih napetosti i strah od šireg sukoba.

U saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) navodi se: „Khamenei je bio arhitekta plana za uništenje Države Izrael i bio je poznat kao ‘glava iranske hobotnice’, koja je proširila svoje ruke širom Bliskog istoka i do granica Države Izrael. Među njima je najistaknutija bila teroristička organizacija Hezbollah. Vrhovni vođa iranskog režima bio je odgovoran za terorističke napade na Državu Izrael, a krv mnogih civila iz cijelog svijeta bila je na njegovim rukama.“

Smrt Khameneija predstavlja značajan preokret u iranskoj politici, dok međunarodna zajednica prati razvoj situacije i moguće posljedice sve dublje krize na Bliskom istoku.

