Oglasio se Netanyahu: Došlo je vrijeme za slobodan Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se javnosti i potvrdio da su Izrael i Sjedinjene Američke Države započele zajedničku vojnu operaciju pod nazivom „Rika lava“. Kako je naveo, cilj operacije je uklanjanje egzistencijalne prijetnje koju, prema njegovim riječima, predstavlja iranski režim te sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja.

Obraćanje je uslijedilo nedugo nakon prvih izvještaja o eksplozijama, a Netanyahu je tom prilikom potvrdio i direktno učešće američkih snaga u operaciji.

Zahvala Trumpu i poruke Teheranu

„Braćo i sestre, građani Izraela, prije kratkog vremena, Izrael i Sjedinjene Američke Države su započele operaciju uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu“, rekao je Netanyahu na početku obraćanja.

Posebnu zahvalnost uputio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

„Zahvaljujem se našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trumpu, na njegovom historijskom liderstvu. Već 47 godina ajatolahov režim viče ‘Smrt Izraelu’, ‘Smrt Americi’. Prolio je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao vlastiti narod“, kazao je izraelski premijer.

Naglasio je da je glavni cilj operacije spriječiti nuklearnu eskalaciju.

„Ovaj ubilački teroristički režim ne smije biti naoružan nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da prijeti cijelom čovječanstvu“, poručio je.

Netanyahu se obratio i građanima Irana, pozivajući na promjene unutar zemlje.

„Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Došlo je vrijeme da svi segmenti iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi – odbace jaram tiranije i uspostave slobodan i miran Iran“, naveo je.

Na kraju obraćanja upozorio je građane Izraela da slijede teški dani tokom trajanja operacije „Rika lava“.

„Apelujem na vas, građane Izraela, da poslušate upute Komande domaće fronte. U narednim danima, u operaciji ‘Rika lava’, od svih nas će se tražiti izdržljivost i hrabrost. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela“, zaključio je Netanyahu.