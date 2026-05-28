Amerika ponovo napala Iran

Tokom operacije američka vojska je, prema istim navodima, presrela i oborila četiri iranska napadačka drona.

Istovremeno je izveden napad na kopnenu kontrolnu stanicu u Bandar Abasu, čime je, kako tvrdi američka strana, spriječeno lansiranje još jednog drona.

Iz SAD-a poručuju da su akcije bile ograničene, odbrambene i usmjerene na očuvanje primirja. Ipak, najnoviji udari dogodili su se u trenutku kada traju pregovori o okončanju tromjesečnog rata, koji je odnio hiljade života i izazvao rast cijena energenata na svjetskom tržištu.

Američki predsjednik Donald Trump prethodno je odbacio izvještaje iranskih državnih medija o tome da bi Iran i Oman, u okviru mirovnog sporazuma, mogli zajednički upravljati brodskim saobraćajem kroz Hormuški tjesnac. Trump je poručio da će ovaj važan plovni put ostati otvoren.

Iran je na američke udare odgovorio gotovo odmah. Islamska revolucionarna garda saopćila je da je izvela napad na američku zračnu bazu, navodeći da je riječ o odmazdi za udare u području Bandar Abasa.

Prema saopćenju koje je prenijela iranska agencija Tasnim, napad je izveden u 4:50 sati po lokalnom vremenu, a meta je bila baza iz koje je, kako tvrde iranske vlasti, krenula jutrošnja američka operacija. Tačna lokacija pogođene baze nije zvanično potvrđena.

Iz Islamske revolucionarne garde poručili su da nijedan napad na Iran neće ostati bez odgovora, uz upozorenje da bi svaka nova vojna akcija SAD-a mogla izazvati još snažniju reakciju Teherana.