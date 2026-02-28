Iran lansirao rakete prema Izraelu, oglasile se sirene širom zemlje

Foto: Wikimedia Commons (Arhiva)

Nedugo nakon izvještaja o udarima na Teheran, uslijedio je direktan vojni odgovor Irana. Iranska vojska lansirala je rakete prema teritoriji Izraela, potvrdile su zvanične vojne strukture Izraela, nakon čega su se širom zemlje oglasile sirene za zračnu opasnost.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su identifikovane rakete lansirane iz Irana te da su sistemi za rano upozoravanje aktivirani u više dijelova zemlje. Stanovništvo je stavljeno u stanje opće pripravnosti.

„Građani se mole da strogo slijede upute Komande domaće fronte“, navedeno je u hitnom saopćenju izraelske vojske.

Kako bi odgovorili na napad, aktivirani su borbeni avioni i sistemi protivzračne odbrane. Vojni zvaničnici potvrdili su da izraelsko ratno zrakoplovstvo trenutno djeluje s ciljem presretanja prijetnji u zraku te, gdje je to taktički procijenjeno kao potrebno, izvodi udare radi njihovog neutralisanja.

Upozorenje građanima: „Odbrana nije hermetična“

Iako Izrael raspolaže naprednim sistemima protivzračne odbrane, vojska je izdala upozorenje građanima da se ne oslanjaju isključivo na tehnologiju u situacijama masovnih raketnih napada.

„Odbrana nije hermetična i stoga je od apsolutno ključne važnosti da građani nastave poštovati smjernice Komande domaće fronte. Javnost se poziva da ostane u zaštićenim prostorima i nastavi slijediti njihove upute“, navodi se u saopćenju izraelske vojske.

