Srbija evakuisala 67 ljudi iz Izraela, među njima i državljani BiH

Jasmina Ibrahimović
Foto: AirSerbia

Srbija evakuisala 67 ljudi iz Izraela specijalnim letom iz egipatskog ljetovališta Šarm el Šeik, a među njima su, osim državljana Srbije, bili i građani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Evakuacija je organizovana zbog pogoršane sigurnosne situacije i ratnih dejstava u Izraelu.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, evakuisani putnici bezbjedno su doputovali u Beograd poslije ponoći specijalnim letom kompanije Air Serbia.

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije Damjan Jović izjavio je da let nije bio namijenjen isključivo državljanima Srbije, već su na njemu bili i građani nekoliko država regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Prema njegovim riječima, iako je riječ o humanitarnoj akciji, ovim potezom Srbija želi poslati poruku da teži dobrim i bliskim odnosima sa susjednim državama i da je solidarnost važna u kriznim situacijama.

Jović je naglasio da je obaveza države da brine o svojim građanima u svim okolnostima, zbog čega je i organizovan evakuacioni let za ljude koji su se zatekli na području zahvaćenom sukobima.

On je boravio u Egiptu kako bi koordinirao cijelu akciju, ističući da diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije, zajedno sa nadležnim državnim institucijama, kontinuirano rade na zaštiti i pomoći svojim državljanima.

Građani koji su evakuisani iz Izraela najprije su kopnenim putem prebačeni do egipatskog turističkog centra Šarm el Šeik, odakle je organizovan direktan specijalni let za Beograd.

