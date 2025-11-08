Konaković u zvaničnoj posjeti Sultanatu Omanu

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će 10. i 11. novembra u zvaničnoj posjeti Sultanatu Omanu.

Tokom boravka u glavnom gradu Muskatu, ministar Konaković će se sastati sa ministrom vanjskih poslova Sultanata Omana Sayyidom Badrom bin Hamadom bin Hamoodom Albusaidijem.

U fokusu razgovora dvojice ministara bit će jačanje političkog dijaloga i unapređenje bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Sultanata Omana, s posebnim naglaskom na mogućnosti saradnje u oblastima ekonomije, turizma, obrazovanja i kulture.

Tokom posjete planirani su i susreti ministra Konakovića sa članovima vladajuće sultanske porodice te visokim omanskim zvaničnicima, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću MVP-a BiH.