Izvjestitelji Vijeća Evrope u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini

Izvjestitelji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PACE) za praćenje ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine, Zsolt Németh iz Mađarske i Pablo Hispán iz Španije, boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini od 3. do 5. novembra.

Tokom posjete, planirani su sastanci s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom, ministrom pravde BiH Davorom Bunozom, ministrom za ljudska prava i izbjeglice Sevlidom Hurtićem, te v.d. predsjednika entiteta Republika Srpska Anom Trišić Babić.

Izvjestitelji će razgovarati i s predstavnicima klubova poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, članovima Ustavnog suda BiH, kao i s predstavnicima organizacija civilnog društva.

Kako je navedeno u saopćenju Vijeća Evrope, cilj posjete je prikupljanje činjenica i procjena o provođenju obaveza i reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa standardima i preporukama Vijeća Evrope.