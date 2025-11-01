Visoka predstavnica EU Kaja Kallas stiže u BiH

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas posjetit će Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak, 3. novembra.

Posjeta dolazi nakon produženja mandata Misije EUFOR Althea danas u Vijeću sigurnosti UN-a.

Kallas će prvo posjetiti sjedište EUFOR Althea u kampu Butmir, gdje će je dočekati komandant Misije EUFOR Althea general-major Florin-Marian Barbu, susresti se sa pripadnicima snaga raspoređenih u BiH u okviru te misije, te se obratiti osoblju EUFOR-a.

Nakon toga, Kallas će se sastati sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, najavljeno je iz Delegacije EU u BiH.