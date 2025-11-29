Ambasada SAD organizirala sastanak o Južnoj interkonekciji

RTV SLON

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopćila je da je danas održala radni sastanak o projektu Južne interkonekcije sa predstavnicima koalicionih stranaka u Federaciji BiH. Ovaj susret organizovan je kao nastavak razgovora s političkim liderima od 20. novembra.

Kako je objavljeno na platformi X, “sve strane saglasile su se da je hitno da izgradnja plinovoda Južne interkonekcije počne 2026. godine te da je, kako bi se to ostvarilo, potrebno što prije usaglasiti i zaključiti sporazum između BiH i Hrvatske, kako bi se omogućio uvoz američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH”.

Ambasada je podsjetila da su ministar unutrašnjih poslova SAD Doug Burgum, ministar energetike SAD Chris Wright i ambasadorica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw prošle sedmice izrazili snažnu podršku ovoj inicijativi, naglašavajući da je pouzdano i stabilno snabdijevanje energijom važno za cijeli region.

pročitajte i ovo

BiH

John Ginkel obišao biračko mjesto u Istočnom Sarajevu tokom izbornog dana...

Vijesti

IDDEEA i Ambasada SAD-a razgovarali o nastavku saradnje u Sarajevu

Istaknuto

Trumpova administracija kritikovala Dodika zbog destabilizacije BiH

Vijesti

Četvrti juli: Od Deklaracije do društvenih mreža

Vijesti

Ambasada SAD-a: Obilježavanje 9. januara krši Ustav BiH

Istaknuto

Nove američke sankcije u BiH

Istaknuto

Gol Esmira Bajraktarevića izabran za najbolji u kvalifikacijama za SP 2026

Istaknuto

Oblačno jutro u većem dijelu BiH: Kakvo nas danas vrijeme očekuje?

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla, snijeg i poledica usporavaju jutarnji saobraćaj u BiH

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Vijesti

Paradoks Crnog petka u SAD – Više kupaca, manje dolara

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]