Ambasada SAD organizirala sastanak o Južnoj interkonekciji

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopćila je da je danas održala radni sastanak o projektu Južne interkonekcije sa predstavnicima koalicionih stranaka u Federaciji BiH. Ovaj susret organizovan je kao nastavak razgovora s političkim liderima od 20. novembra.

Kako je objavljeno na platformi X, “sve strane saglasile su se da je hitno da izgradnja plinovoda Južne interkonekcije počne 2026. godine te da je, kako bi se to ostvarilo, potrebno što prije usaglasiti i zaključiti sporazum između BiH i Hrvatske, kako bi se omogućio uvoz američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH”.

Ambasada je podsjetila da su ministar unutrašnjih poslova SAD Doug Burgum, ministar energetike SAD Chris Wright i ambasadorica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw prošle sedmice izrazili snažnu podršku ovoj inicijativi, naglašavajući da je pouzdano i stabilno snabdijevanje energijom važno za cijeli region.