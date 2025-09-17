IDDEEA i Ambasada SAD-a razgovarali o nastavku saradnje u Sarajevu

Nedžida Sprečaković
Elektronska CIPS razmjena
Foto: Arhiva/ Elektronska CIPS razmjena

U Regionalnom centru Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je sastanak između IDDEEA i Ambasade SAD-a. Delegaciju Ambasade predvodio je Joseph Rozenshtein, Energy and ESTH Officer, u pratnji Edhema Brankovića i Emila Ahmagića.

Razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji, aktivnim projektima i budućim mogućnostima, uključujući prilike za američke kompanije. Posebno je naglašena podrška daljem radu IDDEEA i definisani su zajednički ciljevi koji će saradnju Agencije i Ambasade SAD-a učiniti sadržajnijom i uspješnijom.

Ispred Agencije sastanku su prisustvovali direktor prof. dr. Almir Badnjević, šef Kabineta Namik Pokvić i savjetnica za medije Armina Musa.

