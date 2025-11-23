John Ginkel obišao biračko mjesto u Istočnom Sarajevu tokom izbornog dana u RS-u

Danas se održavaju prijevremeni izbori u Republici Srpskoj na kojima građani biraju entitetskog predsjednika između šest kandidata. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH saopćeno je da je otpravnik poslova a.i. John Ginkel posjetio biračko mjesto u Istočnom Sarajevu.

“Otpravnik poslova a.i. John Ginkel posjetio je Istočno Sarajevo gdje je razgovarao s osobljem na biračkim mjestima koje provodi današnje prijevremene predsjedničke izbore Republike Srpske.”, saopćeno je iz Amasade.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o odzivu do 11.00 sati. Prema zvaničnom saopćenju, „na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, zaključno s 11.00 sati, na redovnim biračkim mjestima glasalo je 121.432 birača, što iznosi 9,76 posto upisanih“.

Glasanje se nastavlja do 19 sati, nakon čega slijedi brojanje glasova i objava prvih preliminarnih rezultata.