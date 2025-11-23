John Ginkel obišao biračko mjesto u Istočnom Sarajevu tokom izbornog dana u RS-u

RTV SLON
Foto: Ambasada SAD u BiH

Danas se održavaju prijevremeni izbori u Republici Srpskoj na kojima građani biraju entitetskog predsjednika između šest kandidata. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH saopćeno je da je otpravnik poslova a.i. John Ginkel posjetio biračko mjesto u Istočnom Sarajevu.

“Otpravnik poslova a.i. John Ginkel posjetio je Istočno Sarajevo gdje je razgovarao s osobljem na biračkim mjestima koje provodi današnje prijevremene predsjedničke izbore Republike Srpske.”, saopćeno je iz Amasade.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o odzivu do 11.00 sati. Prema zvaničnom saopćenju, „na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, zaključno s 11.00 sati, na redovnim biračkim mjestima glasalo je 121.432 birača, što iznosi 9,76 posto upisanih“.

Glasanje se nastavlja do 19 sati, nakon čega slijedi brojanje glasova i objava prvih preliminarnih rezultata.

pročitajte i ovo

BiH

CIK BiH objavio prve podatke o izlaznosti na izbore u RS

BiH

Pod lupom: Gotovo 400 posmatrača nadzire izbore u RS-u, zabilježene nepravilnosti...

BiH

Brčko: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, izbori teku bez problema

Vijesti

Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika

Vijesti

Na dan izbora za predsjednika RS u Brčkom biće otvoreno 126...

Vijesti

Dodik predložio kandidata za predsjednika RS-a

Vijesti

Jeste li spremni za novo zahlađenje i snijeg?

BiH

Brčko: Izborni dan protiče uredno, bez prijavljenih problema

BiH

CIK BiH objavio prve podatke o izlaznosti na izbore u RS

Istaknuto

Prijevremeni izbori u RS-u: Određeno biračko mjesto u Tuzli za glasanje u odsustvu

BiH

Dio BiH danas bez struje: Snijeg i nevrijeme izazvali prekide napajanja elektičnom energijom

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]