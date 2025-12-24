Građani Tuzle mogu izvršiti uvid u Privremeni birački spisak

Privremeni birački spisak – U skladu s članom 15a Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, u neizbornoj godini izvodi iz Centralnog biračkog spiska izlažu se na uvid javnosti dva puta godišnje.

Tim povodom, Gradska izborna komisija obavještava birače da mogu izvršiti uvid u Privremeni birački spisak radi provjere i ažuriranja svojih podataka. Birači koji raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji Privremenog biračkog spiska mogu se obratiti Centru za birački spisak i prijaviti takve informacije.

Uvid u Privremeni birački spisak moguće je izvršiti u Centru za birački spisak Grada Tuzla – Centru za pružanje usluga građanima, na adresi ZAVNOBiH-a broj 11, kancelarija broj 2, svakim radnim danom od 10 do 14 sati, i to do 31. decembra 2025. godine.

Provjera podataka moguća je i putem web stranice Centralne izborne komisije BiH, korištenjem web servisa „Da li ste registrovani“.