CBBiH procjenjuje rast ekonomske aktivnosti u BiH od 2,1 posto

Centralna banka BiH (CBBiH) procjenjuje da je godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu ove godine iznosio 2,1 posto, što je na istom nivou kao i brza procjena objavljena u martu.

Prema procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine, u odnosu na prethodni krug procjena nisu zabilježene značajnije promjene u kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta. Takvi podaci potvrđuju očekivanja o umjerenoj dinamici privredne aktivnosti u zemlji.

Iz CBBiH je ranije navedeno da dostupni visokofrekventni indikatori ne ukazuju na ubrzanje ekonomske aktivnosti na početku 2026. godine. Rast realnog BDP-a u prvom kvartalu, prema procjeni, najviše je podržan aktivnostima u sektoru usluga, dok je doprinos prerađivačke industrije i dalje ograničen zbog slabije vanjske potražnje i povišenih troškova proizvodnje.

Ekonomsku sliku dodatno opterećuju inflatorni pritisci. Centralna banka BiH je u ranijim procjenama ukazala da se nivoi temeljne inflacije i inflacije u sektoru usluga početkom godine ne razlikuju značajno od nivoa zabilježenih tokom prethodne godine, što upućuje na nastavak domaćih cjenovnih pritisaka.

Procjene CBBiH ukazuju da privreda Bosne i Hercegovine nastavlja rasti, ali bez snažnijeg ubrzanja. U kratkom roku očekuje se nastavak umjerenog rasta, uz uticaj domaće potrošnje, kretanja cijena, troškova proizvodnje i vanjske potražnje, posebno na industrijski sektor i izvozno orijentisane djelatnosti.

Centralna banka BiH procjenjuje i da potencijalni rast BDP-a ostaje umjeren u projekcijskom periodu, nešto iznad tri posto, uz naznake usporavanja prema kraju posmatranog perioda.