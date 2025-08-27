Strane investicije u BiH pale na 1,76 milijardi KM u 2024. godini

Bosna i Hercegovina je tokom 2024. godine privukla 1,76 milijardi KM direktnih stranih investicija, pokazuju podaci Centralne banke BiH. U odnosu na 2023. godinu, kada je taj iznos bio 2,06 milijardi KM, riječ je o padu od 301,2 miliona KM.

Najviše kapitala u BiH ušlo je iz Hrvatske – 391,1 milion KM, dok slijede Njemačka sa 255,3 miliona KM i Slovenija sa 247,1 milion KM.

Posmatrano po sektorima, najviše ulaganja ostvareno je u finansijskim uslugama – 503,8 miliona KM. Trgovina na malo privukla je 219,8 miliona KM, a trgovina na veliko 205,1 milion KM.

Na kraju 2024. godine ukupna vrijednost stranih investicija u BiH iznosila je 21,22 milijarde KM. Ova cifra obuhvata ne samo prilive iz 2024. godine, nego i ranija ulaganja te rezultate poslovanja preduzeća u stranom vlasništvu.

Najviše stranog kapitala u ukupnom stanju investicija dolazi iz Hrvatske, s 3,22 milijarde KM, što čini 15,2 posto ukupnog iznosa. Slijede Austrija sa 2,9 milijardi KM (13,7 posto) i Srbija sa 2,8 milijardi KM (13,3 posto).

Kada je riječ o sektorima, najveći iznos ukupnih stranih investicija nalazi se u finansijskim uslugama (4,27 milijardi KM), telekomunikacijama (2,02 milijardi KM) i veleprodaji (2,01 milijarda KM).