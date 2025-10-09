U petak potpisivanje ugovora s tri lokalne zajednice za nove investicije

Selma Jatić
Potpisivanje ugovora za tri lokalne zajednice
Sredstva za tri lokalne zajednice – U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona (Muftije efendije Kurta 1) u petak, 10. oktobra 2025. godine, sa početkom u 10 sati, biće upriličeno potpisivanje ugovora o prijenosu sredstava s gradovima Živinice i Srebrenik te Općinom Kladanj.

Ovim ugovorima Ministarstvo prenosi finansijska sredstva namijenjena realizaciji infrastrukturnih i komunalnih projekata na području navedenih lokalnih zajednica. Projekti se odnose na unapređenje lokalne putne i vodovodne mreže, te jačanje poljoprivredne infrastrukture u skladu s razvojnim prioritetima Tuzlanskog kantona.

Cilj ovih aktivnosti je podrška ravnomjernom razvoju kantona, uz jačanje saradnje između kantonalne i lokalnih vlasti. Ugovore će potpisati ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK zajedno s predstavnicima gradova i općine, koji će tom prilikom predstaviti najvažnije projekte koji će biti finansirani ovim sredstvima.

Nakon potpisivanja ugovora, Ministarstvo će objaviti detalje o visini sredstava i projektima koji će biti realizovani u okviru ove podrške.

