Utakmica BiH i Katara kao povod za dobro djelo

Utakmica BiH i Katara večeras će za mnoge navijače biti mnogo više od sportskog događaja, a jedan navijač dosjetio se zanimljive humanitarne ideje koju je podijelio na svom Facebook profilu.

U objavi koja se širi društvenim mrežama predložio je da navijači večerašnje navijanje za Zmajeve povežu sa dobrim djelom, odnosno slanjem SMS poruka na broj 17001 za Pomozi.ba.

Prema njegovoj ideji, ukoliko Bosna i Hercegovina pobijedi Katar, navijači bi poslali onoliko SMS poruka kolika bude gol-razlika u korist naše reprezentacije. U slučaju pobjede od jednog gola razlike poslala bi se jedna poruka, u slučaju pobjede od dva gola razlike dvije poruke, dok je navijače pozvao da i u slučaju nepovoljnog rezultata pošalju barem jednu poruku podrške.

“Zamislite da samo polovina nas večeras pošalje poruku za nečije liječenje, topli obrok ili krov nad glavom. To nije samo navijanje, to je ljudskost na djelu”, navedeno je u objavi koju je podijelio na Facebooku.

Utakmica BiH i Katara tako bi, osim borbe za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, mogla biti i povod za humanost. Navijači širom zemlje večeras će biti uz Zmajeve, a dio njih mogao bi sportsku emociju pretvoriti u pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.

Broj 17001 koristi se za humanitarne akcije organizacije Pomozi.ba, a prema dostupnim informacijama cijena jedne poruke iznosi 2 KM.