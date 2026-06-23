Asfaltirana ulica Goste Lazarevića u Tuzli

Grad Tuzla okončao je radove na asfaltiranju ulice Goste Lazarevića, čime je unaprijeđena saobraćajna infrastruktura u ovom dijelu grada.

Realizacijom ovog projekta poboljšani su uslovi za svakodnevno kretanje građana, a nova saobraćajnica doprinijet će sigurnijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja. Modernizacijom ulice Goste Lazarevića unaprijeđena je i povezanost naselja, što je posebno važno za stanovnike koji ovu ulicu koriste u svakodnevnim aktivnostima.

Iz Grada Tuzla ističu da su ulaganja u obnovu i izgradnju saobraćajne infrastrukture dio kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na stvaranje funkcionalnijeg i uređenijeg urbanog prostora.

Asfaltiranje ulice Goste Lazarevića predstavlja još jedan korak u poboljšanju komunalnih usluga i uslova života građana. Grad Tuzla najavljuje nastavak realizacije infrastrukturnih projekata širom grada, s ciljem sigurnijeg kretanja, održivog razvoja i kvalitetnijeg života lokalne zajednice.