Poništeni prijevremeni izbori za predsjednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) danas je donijela odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Odluka će biti zvanično objavljena 24. decembra 2025. godine na stranici CIK-a (www.izbori.ba) i od tog datuma smatra se dostavljenom svim učesnicima u izbornom procesu.

Ponovni izbori bit će raspisani nakon pravosnažnosti ove odluke, a protiv odluke je moguće uložiti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od objave. Žalba se podnosi preko CIK-a i može se dostaviti putem faksa, elektronske pošte ili neposredno u sjedište komisije u Sarajevu.

CIK je danas, također, ovjerio prijave političkih subjekata za prijevremene izbore za načelnika Općine Vareš, zakazane za 15. februara 2026. godine. Ovjerene su prijave četiri političke stranke i jednog nezavisnog kandidata:

SBIH – Stranka za Bosnu i Hercegovinu HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica BiH SDA – Stranka demokratske akcije Dario Dodik – Neovisni kandidat Hrvatski demokratski savez

Rok za podnošenje prijava koalicija za učešće na ovim izborima je 31. decembar 2025. godine do 16:00 sati.